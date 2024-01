Mens nabokommuner som Vestnes og Molde har besluttet å stenge alt av skoler og kommunale dagtilbud i påvente av ekstremværet «Ingunn», har Rauma valgt å holde dem åpne.

– Vi har tatt den vurderingen ettersom det er oransje farevarsel i vårt område. Det er sånn vi har vurdert det tidligere. Det ser også ut til at det verste været kommer i fire-tiden, sier Bendik Sele Gundersen, rådgiver for beredskap og kommunikasjon i Rauma kommune.

Han informerer om at representanter fra kommunen satt i møter med fylkesberedskapsrådet tirsdag ettermiddag. Ettersom det er forskjellig geografi i Møre og Romsdal ble kommunene anbefalt å ta lokale vurderinger.

Gundersen understreker imidlertid at de vil følge situasjonen tett og at de vil ta kontinuerlige vurderinger.

– Vi vil vurdere etter forholdene. Plutselig får vi et rødt farevarsel, da vil alt stenge. Dette følger vi med på, sier han.

Løse gjenstander

Kommunen er opptatt av at kritisk personell skal kunne være i jobb, derfor skal det et rødt farevarsel til for at skoler og barnehager stenger.

Likevel anbefaler kommunen innbyggerne å unngå å reise til ytre strøk.

– Broer kan bli stengt og fergetrafikk kan bli forstyrret, skriver kommunen på sine nettsider.

– Innbyggere bør sikre sin eiendom for løse gjenstander som kan bli tatt av vinden og gjøre skade på omgivelser. Om man befinner seg i ytre strøk hvor rødt varsel gjelder bør man følge lokale anbefalinger.

VGS er stengt onsdag. Foto: Julie Bjørneboe Lie

Gundersen anbefaler også innbyggerne å sjekke veimeldinger fra Statens vegvesen før det legges ut på kjøretur.

– VAR og bygningsdrift vil være ekstra på vakt i dag og følge situasjonen.

Tirsdag kveld besluttet fylket å stenge alle de videregående skolene, inkludert Rauma videregående skole.