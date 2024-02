Det står nummer 76 på dørskiltet med alle navnene til familien Svare listet opp under, og det er nummer tre på lista, Kåre Magnus (8), som åpner døren. Han viser oss høflig inn til kjøkkenet der resten av familien er i ferd med å gjøre klar dagens middag.

Det er chili sin carne på menyen og minstejenta Idun (5) er litt sliten etter en lang dag og litt småkrangling med broren. Akkurat slik det er i alle småbarnsfamilier ved middagstider på en vanlig hverdag.

– Det er veldig hyggelig å bo her i Søvika eller Hovdebukta som noen vil si, smiler Anna (37) mens hun trøster minstejenta på beste måte og forteller at hun opprinnelig kommer fra Lom og mannen, Magne (42), kommer fra Vågå.

Velkommen inn til Magne, Anna, Kåre Magnus og Idun Svare i Hovdevegen 76 på Hovde i Måndalen. Foto: Evy Kavli

– Men vi flytta sammen for første gang i Trondheim og bodde syv år på Lillehammer etter det. Hit kom vi i romjula i fjor, forteller hun.

– Men hvorfor hit?

– Det vil jeg fortelle, sier Kåre Magnus og legger veslevoksent ut historien om feriestedet de kjøpte i 2021 og om huset i Lillehammer som de fikk leid ut da de til slutt valgte å flytte til Hovde.

Var kjent i området

Magne og Anna var mye her i starten av tjueåra, på klatreturer, toppturer og RaumaRock – de senere også flere ganger på turer med barn og venner.

– Så vi kjente til området da vi kom over dette huset til salgs for tre år siden, sier Anna.

De ble heltent på eiendommen og dro på privat visning – tur retur Lillehammer – på én og samme dag. De var redd for ikke å få kjøpt perla i Hovdebukta, så gleden var stor da det gikk i boks.

– Her følte vi at vi kunne bo til vi ble gamle. Det er en kjempefin bukt med utsyn til fjell i alle retninger. Bonusen er jo sjøen nedenfor, sier Magne.

Det tok ikke lang tid før de kjøpte seg båt og den første sommeren, ble bare eksepsjonell.

– Været var helt topp, sol og varmt og vi fikk masse fisk på båtturene på fjorden. Vi tenkte at vi må bare prøve å flytte hit, forteller Magne.

– Jeg trives helt greit jeg, sier Kåre Magnus som deler et nyoppusset soverom med søsteren Idun. Foto: Evy Kavli

Skummelt å flytte

Men det er ikke bare, bare å flytte på en familie med barn. Foreldrenes store frykt var at ungene ikke skulle trives på et nytt sted.

– Jeg liker meg godt på Innfjorden skole, jeg, og en bestevenn har jeg også fått, smiler Kåre Magnus.

Men ifølge mor, var det ikke så positiv stemning hos de yngste da flyttingen ble en realitet.

– Vi var vel spente alle sammen, men det har gått veldig bra, smiler mor. Ungen trives og foreldrene har fått jobb.

– Jeg jobber som prosjekteringsleder i Veidekke og takket være Covid-perioden, har jeg fått anledning og lov, til å ta med meg jobben hit. Vi har et kontor på Øran, så der har jeg en plass hvis det passer slik, forteller Magne.

Anna er designer og kunstneren bak bildene på veggen. Foto: Evy Kavli

Anna er industridesigner og måtte skaffe seg ny jobb. Under ferieoppholdene i huset det første året, fikk de fort kontakt med både lokale og innflyttere i Rauma. Anna fikk brukt anledningen til å spørre seg litt rundt om det var noen som trengte en industridesigner.

– Jeg visste om Anunatak, og da de i 2022 lyste ut en stilling, tenkte jeg at det var skjebnen som grep inn og sa, yes, nå gjør vi det!

Anna var på jobbintervju på sommeren og ble invitert med til Vengedalen under fjellfestivalen.

– Det var veldig hyggelig. Jeg fikk et veldig godt inntrykk med en gang.

Middagsstund hos familien Svare – med chili sin carne på menyen. Foto: Evy Kavli

Familien dyrker sin egne grønnsaker – her fra potetåkeren i fjor. Foto: privat

– Like fint her

Jobbtilbudet kom på høsten og i jula 2022, flyttet de inn.

– Flyttelasset sto klart den 21. desember og etter å ha feiret jul i Vågå, dro vi oppover og tok romjula her, forteller Anna.

De påpeker at er veldig mange fjellfolk og innflyttere som søker seg automatisk til Isfjorden.

– Men vi vil si at dette området her er like fint. Og det er heller ikke så mange folk i fjellet. Det er et fantastisk område og god plass til flere, presiserer Magne.

Han har sett mange, gamle tomme hus i området, som med litt oppgradering kunne blitt fine bolighus.

– Eierne av de gamle husa, tror kanskje ikke at de har noen verdi, men det er mange som vil kjøpe oppussingsobjekt, tror Magne.

Familien er opptatt av at andre skal få øyene opp for stedet og hvor mye roligere og tettere på naturen man er her enn i mer sentrale strøk.

Idyll med utsikt så det holder. Foto: privat

– Plass til flere

– Hovdekollen er rett bak huset her og å få med seg solnedgangen derfra, er bare helt topp, smiler Magne.

– Er det ikke andre barnefamilier i området her allerede?

– Jo da, det er mange barnefamilie her, flere av dem innflyttere. Og oppe i byggefeltet overfor Søvika, bor det flere barnefamilier. Tror det er totalt vel 20 barn under konfirmasjonsalder. Men det er plass til enda flere – også på Innfjorden og Måndalen skole, smiler Anna.

– Men hva tenker dere om fremtiden – blir dere boende her for evig tid?

Det blir litt stille en stund, før de forteller at de fortsatt har huset i Lillehammer, men at de som leier der, kunne tenkt seg å kjøpe.

– Ungene må trives. Det er det aller viktigste. Det ser bra ut så langt, men det tar tid å bli etablert. Men vi lever slik vi ønsker, med høns og dyrking av egne grønnsaker, spennende jobber og fjella rett utenfor døra. Det er kjempedeilig å ha såpass god plass og luft rundt oss, sier Anna.

Familien er også imponert over engasjementet, dugnadsånden og gjennomføringsevnen hos mange av dem som bor i kommunen.

– De er mange som har vilje og evne til å få til ting, og vi føler at folk er inkluderende og åpne – både lokale og innflyttere. Også synes vi Rauma treffer godt på visjonen sin som verdens beste kommune for naturglade mennesker!