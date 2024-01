For andre år på rad klarte «Åndalsnes i Mørketida» og sentrumsforeningen å samle inn nok penger til et felles fyrverkeri på nyttårsaften.

Like før midnatt nyttårsaften og i sterk vind, ble årets storslåtte fyrverkeri sendt opp. Det hele varte i ni minutter.

– Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen, sier Tone Brit Sandsmark i sentrumsforeningen til ÅA.

Usikker på vinden

Hun var selv vakt under feiringen i sentrum og hun forteller at hun og mannen brukte gårsdagen på å rydde opp all søppel i sentrum i forbindelse med feiringen.

– Det var noen ungdommer som sa at det ikke var like bra som i fjor, men jeg tror rett og slett vinden var avgjørende, sier hun.

For det blåste ganske bra nyttårsaften. Pyrotekniker Kasper Melgalvis uttalte til ÅA at det skulle gå greit å sende opp rakettene, men at de kanskje ikke ville gå så høyt, nettopp på grunn av vinden.

– Vi var veldig spente på om det kom til å gå eller om det måtte avlyses. For vinden snudde hele tiden, sier Sandsmark.

Men to minutter før midnatt, ble fyrverkeriet sendt opp. Det hele var over sju minutter over tolv.

På spørsmål om hun kan anslå hvor mange som møtte opp, så sier hun det er vanskelig å si noe konkret om antall.

– Vi så jo at det var fullt langs Havnegata, i tillegg til en del folk på plassen utenfor Tindesenteret. Det var nok ganske likt som i fjor og vi er veldig fornøyde med oppmøtet. Nå oppfordrer vi folk om å fortsette å vipse, slik at vi kan få det til i år også, sier hun og fortsetter:

– Vi må satse på å kunne legge mer i potten og at vi får et show som er lenger enn ni minutter.

Retur og gjenvinning

Tindesenteret og Nabo’n Pub hadde i tillegg åpent nyttårsaften og det var mange som tok turen til uteplassene.

– Å samle hele kommunen under et slik arrangement, ser jeg på bare som positivt. Vi håper at dette kan bli en tradisjon, sier hun.

– Også er det veldig positivt at det blir veldig lite søppel å plukke opp etter en slik oppskytning. Det vi har samlet inn går i retur og rørene som ble brukt i forbindelse med oppskytningen blir skylt og går til gjenvinning, sier hun.

Sandsmark benytter anledningen å takke alle som bidro, både privatpersoner og bedrifter.

– Vi er kjempefornøyde og dette skal vi også få til neste år, sier hun.