Det er tirsdag. Bare to døgn, drøyt, har gått siden barslagsmålet i Åndalsnes sentrum, og for enkelte har det gått i ett siden.

For politiet er det fortsatt etterforsking og avhør på høyoktan, og lista er lang. Så å si hele tirsdagen er satt av til å prate med bargjestene – soldater som sivile – samt andre vitner, og ifølge politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt, jobber de fremdeles med å få ordentlig oversikt over situasjonen.

– Vi intervjuer vitner, og det pågår for fullt i dag (tirsdag). Det er snakk om flere titalls personer, så her har vi en stor jobb med å få en så god oversikt som mulig, sier politiinspektøren, som ikke vil gå inn på detaljene i saken fra den belgiske riksavisen Het Laatste Nieuws som ÅA har sitert.

– De sentrale momentene i etterforskningen for oss nå er, hvorfor oppsto denne hendelsen, og hva var foranledningen til det. Det er det vi jobber med å få oversikt over, men vi kan på ingen måte bekrefte eller avkrefte noe av det som har kommet frem.

– Enkelte vi har snakket med mener det tok lang tid før politiet kom, har du noen kommentarer til det? Vi får også tips om at politipatruljer kom helt fra Ålesund for å bistå?

– Det operasjonelle vil jeg ikke gå inn på nå, av hensyn til etterforskingen. Patruljene kom så fort de kunne, men eventuelle forvarsler og opplysninger gitt politiet på forhånd kan hjelpe oss i å få klarhet i hva som var motivasjonen til hendelsen, blant annet, sier Skorpen-Trøen og legger til:

– Lokalt politi fikk, under denne hendelsen, bistand fra andre deler av politidistriktet. Sånn vil det alltid være når det er slike hendelser, at vi må flytte ressursene dit det er størst behov.

– Men kom de fra Ålesund, eller Molde?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier politiinspektøren.

Skorpen-Trøen kan meddele at de fire siktede, per tirsdag cirka klokka 12, har samme status: siktet for kroppsskade.

Når det gjelder de fornærmede, er det ingen endring så vidt politiinspektøren bekjent. Én av de fire ligger fortsatt på sykehus.

– Vi ønsker å avhøre så mange som mulig, og vi prøver å sikre det vi kan av video, både fra virksomheter og privatpersoner i sentrum. Siden dette er militærpersonell må vi ta spesielle hensyn og være varsomme med å dele bilder med andre, understreker han.