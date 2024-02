Uenigheten mellom politikerne i Rauma og kommunedirektør Rune Fromreide Sommer – som førte til hans avgang for en drøy uke siden – vil koste kommunen dyrt. Det ble slått fast 24 timer etter at avskjedigelsen var gjort offentlig, men nå har økonomisjef Mette Rye framlagt ÅA de korrekte tallene, som viser hvor mye utgiftene i Sommers sluttpakke ligger på, post for post.

I RBs opprinnelige sak, som vi tok på utveksling, kom avisa fram til et regnestykke på 2,3 millioner – eller mer – ut fra prisen på advokatbistanden. Og budstikka hadde rett; det ble mer.

Økonomisjef Mette Ryes beregninger viser at totalen Rauma kommune må ut med for å skille lag med Sommer, lander på 2,43 millioner. Eller helt presist: 2.432.074 millioner kroner.

I en mail til lokalavisa avslører også Rye en vesentlig detalj, og utfordring, for Rauma videre i 2024: Ny kommunedirektør vil være på plass tidligst over sommeren.

Det vil si om et halvt år fra nå, minimum.

Rekruttering og advokat

Sommers sluttpakke består av flere deler: tre måneders oppsigelsestid, fra 8. februar til 8. mai inneværende år, 15 måneders etterbetaling, feriepenger og pensjon. I tillegg får Rauma kommune utgifter på arbeidsgiveravgift, til rekrutteringsbyrået (Headvisor) som var med i ansettelsesprosessen, og advokatkostnader.

Dette er den fullstendige kostnadsoversikten:

8. februar til 8. mai 2024:

Lønn: 312.500

Pensjon: 50.938

Feriepenger: 37.500

Arbeidsgiveravgift: 42.499

Totalt: 443.437 kroner

8. mai 2024 til 8. august 2025:

Lønn: 1.562.500

Arbeidsgiveravgift: 165.625

Totalt: 1.728.125 millioner

I sum blir dette cirka 2,17 millioner. I tillegg kommer rekrutterings- og advokatkostnader på 235.512 kroner, samt 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift i 2024 for Sommers lønn over 750.000 kroner (25.000 kroner).

Summerer vi alle disse tallene, ender sluttsummen på 2,43 millioner kroner.