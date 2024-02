Over 50 barn er påmeldt på håndballskolen, som finner sted i Raumahallen.

– Vi arrangerte håndballskole for noen år tilbake, så det er en stund siden sist, sier Torkild Åndal, leder i ÅIFs håndballgruppe til ÅA.

– Mye å si

Åndal forteller at påmeldingen har vært kjempemessig.

– Det ble tidlig fulltegnet og vi kunne sikkert hatt plass til flere, sier han.

Det er J15 og J16 som kjører alle øktene disse dagene. Barna er delt opp i to grupper, med de yngste i en gruppe og de eldste i en annen.

– Jeg tror slike samlinger har mye å si for håndballinteressen. Det er også mange gutter som har meldt seg på, det synes vi er veldig gledelig, sier han.

ÅIF har i dag flere guttelag. Det eldste laget er på G12, men Åndal sier at de gjerne skulle hatt plass til flere.

– Vi har ei guttegruppe på G16, som trener sammen, men som ikke er nok til å kunne spille kamper, sier han.

Torkild Åndal, leder for ÅIFs håndballgruppe. Foto: Katrine Silseth Naas

Sosialt og kjekt

Noen av de som er med på feriens håndballskole, er Constanse Skjelbostad Staurset (12), Birgitte Draagen (12) og Synne Lie Bale (10).

Constanse spiller håndball for Isfjorden, mens Birgitte og Synne spiller for ÅIF.

– Det er veldig kjekt å være med på håndballskole. Det er mye trening og det er sosialt, forteller jentene.

Constanse forteller at hun har vært med på håndballskoler tidligere, men det har vært andre plasser enn i Rauma. For de to andre, er dette deres første gang.

– Det har så langt vært veldig morsomt, sier de.

Birgitte, Constanse og Synne er veldig glad i håndball. Birgitte og Constanse har spilt det siden 1. klasse, mens Synne startet for 1,5 år siden. Foto: Katrine Silseth Naas

– Hva er det beste med håndball?

– Det er at det er morsomt og at man får nye venner. Det er veldig sosialt. Også er det artig å spille kamper, sier de.

Constanse og Birgitte er gode venner, men også rivaler på håndballbanen. Så langt i sesongen er det Isfjorden som har trukket det lengste strået.

– Vi skal spille en kamp til mot dem, den 14. mars, her i hallen. Så da må vi mobilisere, slik at vi klarer å slå dem, sier Birgitte med et smil.

Utenlandstur

Rakel Heen og Solveig Åndal er to av flere instruktører disse dagene. De forteller at pengene de tjener på håndballskolen, skal gå til et opphold i Kroatia i sommer, hvor de skal på håndballskole.

– Vi gleder oss veldig til det og vi tror det blir veldig bra, sier de.

– Hvordan er det å være leder for denne gjengen?

– Så langt har det gått veldig bra. De hører etter deg og det er mange som er flinke i håndball. At det er så mange som har meldt seg på, er gledelig å se, sier de.

Torkild sammen med noen av instruktørene. Foto: Katrine Silseth Naas

Jentene har i lang tid deltatt på flere dugnader, for å samle inn penger til turen i sommer. De har blant annet kjørt tombola på alle hjemmekamper, pantet flasker og solgt klippfisk. Og den 9. mars skal de ha et bruktmarked på klubbhuset.

– Det er kjempefint å ha noe å se frem til, sier de.

Håndballskolen arrangeres etter skoleslutt, i slutten av juni. Det er ikke første gangen ÅIF har reist på en slik håndballskole, hvor de også vil møte spillere og lag fra hele verden.

– Det blir veldig kjekt å se hvordan man ligger an, sammenliknet med andre. Vi tror det kommer til å være et høyt nivå, sier de.

Innimellom øktene ble det også tid til lek og moro. Foto: Katrine Silseth Naas

Foto: Katrine Silseth Naas