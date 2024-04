Rundt klokka 16 onsdag rykket politiet ut i forbindelse med en alvorlig hendelse på fjellet Tarløysa. På daværende tidspunkt meldte politiet at skadeomfanget var ukjent, men noen timer bekrefter de at vedkommende er omkommet.

– Skiløperen som ble berget ut fra fjellet etter den alvorlige skiulykken er nå erklært død, melder Politiet i Møre og Romsdal.

Et turfølge på to var på fjellet i ettermiddag, da den ene falt og skled nedover fjellsiden. Politiet meldte umiddelbart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og redningshelikopter var raskt på stedet for å assistere i redningsaksjonen.

I oppdateringen skriver politiet at de vil følge opp og etterforske hva som har skjedd.

– Årsaken til ulykken er ikke avklart. Når vi får sammenfattet de opplysningene som vi har, vil vi kunne si noe om hendelsesforløpet, opplyser nødetaten.

– Pårørende blir ivaretatt av familie og kriseteam.

VG skriver at den omkomne, som skal ha falt flere hundre meter ned, er en mann i 30-åra.

– Det er bare tragisk, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck til avisa.