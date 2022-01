Ottar Rydjord (76) jakter både hjort og nyheter

Nyheter

76-åringen er egentlig gardbruker. Det vil si, han mener sjøl at han egentlig er mest journalist, nyhetsjeger – av legning. Men det er ikke mulig å snakke med Ottar uten å komme inn på hjortejakta. Så kan vi legge til at han var leder for bygdeboknemda, som for et par år siden ga ut to bøker der hele 40.000 personer var omtalt eller nevnt. Hobbyfotograf og korpsmusiker har han også vært. Og ikke minst var han ildsjel i Holmemstranda ungdomslag i mange år. At han er medlem i menighetsrådet og Rauma kirkelige fellesråd skal vi heller ikke glemme.