Ifølge NVE innebærer den foreslåtte ordningen at kunden får tilbakebetalt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.