Vogntog med problemer på E136

Nyheter

Vegtrafikksentralen Midt melder på Twitter 16.58 torsdag kveld, at to vogntog har problemer og står i Brustuglia på E136 på Verma.

Den ene har kjørt inn i en personbil.

Entreprenør er og Statens vegvesen er på stedet.

Ifølge operasjonsleder, Roar Fylling, i politiet, er det en udramatisk hendelse, som gjør at Statens vegvesen ikke trenger assistanse av politi.

- Trafikken går greit forbi stedet nå, men det vil nok bli stans i trafikken når bilberging skal gjøres. Det er uklart når de får tid til å gjøre det. Vi forsto det slik at det er tre biler involvert , en personbil og to vogntog, og at de trenger hjelp for å komme seg videre, opplyser Fylling.