– Gondol er en viktig asset

Torsdag ble det kjent at Norwegian Travel Company (NTC) kjøper Fjellheisen i Tromsø.

NTC er samme selskap som har bygd, eier og driver Romsdalsgondolen på Åndalsnes. Konsernet har dermed blitt markedsleder innenfor gondolvirksomhet i Norge, med både Romsdalsgondolen på Åndalsnes og Fjellheisen i Tromsø.

Viktig asset

Administrerende direktør i The Norwegian Travel Company, Terje Hatlen-Stokke, forteller at det å drifte en gondol er et viktig og nyttig asset å ha i ens portefølje.

– Fjellheisen i Tromsø er et ikon i Nordnorsk reiseliv og setter oss veldig på kartet. Med det oppkjøpet får vi to søstergondoler i de mest fantastiske regionene i Norge, mener han.

Hatlen-Stokke forteller de vil bruke erfaringene fra Åndalsnes videre til Tromsø og omvendt.

– I Tromsø har de drevet med gondol i over 60 år, og de erfaringene de har gjort der, vil vi ta med oss til Åndalsnes.

Høste erfaringer av hverandre

– Vil det bli en konkurranse her?

– Definitivt ikke. Vi har en kortsiktig målsetting om at Romsdalsgondolen skal ha 120.000 passasjerer i året, mens Tromsø har et kortsiktig potensial om det dobbelte. Vi ser at Eggen restauranten er blitt attraktivt for bedriftsmarkedet, på kurs, konferanse og events. Dette ønsker vi å videreføre til Tromsø. Vi kommer til å utvikle toppen i Tromsø i samme sjanger som Eggen, forteller Hatlen-Stokke.

– Hva står på listen over videreutvikling av turistdestinasjonen Åndalsnes?

– Det er jo en ekstrem underkapasitet på overnatting i Rauma, noe omliggende regioner har nytt godt av. Vi vil jobbe for å beholde gjesten lenger på Åndalsnes for å sikre økt verdiskapning både for oss selv og det lokale næringslivet. I det står utvidelse av Grand Hotel øverst på prioriteringslista. Videre ser vi på hvordan vi kan knytte til oss nabobyene, med blant annet båtrute til Molde, som ett av alternativene.

Eierne av Grand Hotell på Åndalsnes forbereder ny toppsesong neste sommer Bygger ut i ekspressfart Store deler av sommeren har Grand Hotell på Åndalsnes vært sprengt. Nå tar eierne grep og bygger ut hotellet med 32 nye rom. Allerede i juli kan nybygget stå ferdig til bruk.

– Hva skjer med hotellplanene langs kaikanten i sentrum?

– De ligger litt i bero foreløpig. Vi vil se på Grand hotell først og så vil et Fjordhotell, som vi liker å kalle det, bli neste fase. Vi ser for oss å begynne på det prosjektet i 2022.

Vintersesongen

– Hvordan ser dere for dere vintersesongen for Romsdalsgondolen og Eggen?

– Vi har budsjettert med negativt resultat i oktober og november, men det har blitt positivt. Det har gått veldig bra og Eggen er definitivt driveren for gondolen i skuldersesongen. Vi er veldig fornøyd med investeringen der, sier Hatlen-Stokke.

Han tror bedriftsmarkedet kommer til å være driveren i vintersesongen, og målsettingen er å få etablert en helårstrafikk.

– Vi er på jakt etter gode ideer, så er det noen som har lyst til å etablere noe på helårsbasis, er vi mottakelig for ideer.

Refinansierer

Ifølge avisen iTromsø har de nye eierne av Fjellheisen tatt opp et såkalt obligasjonslån på 400 millioner kroner, som skal brukes til kjøpet av Fjellheisen, på 250 millioner kroner, samt refinansiering av Romsdalsgondolen. Avisen skriver at NTC hyret inn meglerhuset ABG Sundal Collier til å få investorer til å låne ut pengene til oppkjøpet.

Det er NTC sitt datterselskap NTC Infrastruktur, som blir den nye eieren av Fjellheisen.

Selskapet er et eiendomsselskap som også eier Romsdalsgondolen. Terje Hatlen-Stokke er daglig leder både i NTC og NTC Infrastruktur. Han er også styreleder i en rekke større turistselskaper i Norge, som NTC har kjøpt opp de siste årene og er ifølge iTromsø, en mektig mann i norsk reiseliv.

Ifølge avisen går obligasjonslånet på 400 millioner kroner inn i en total låneramme på 650 millioner kroner, som datterselskapet NTC Infrastruktur skal bruke til å eie og drive de to gondolbanene.

– Hvorfor refinansierer dere og hvor mye penger skal brukes på Åndalsnes av dette?

– Det er helt normalt å søke finansiering i forbindelse med et nytt oppkjøp, noe vi har gjort også her. Dette går inn i konsernstrukturen. Vi har investert mye i Romsdalen, og vil naturlig nok også investere ytterligere i Romsdalen de kommende årene, svarer Hatlen-Stokke.