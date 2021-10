Nyheter

Fredag 8. oktober på Rauma Helsehus avholdt aktørene Dagsenteret psykisk helse, Mental Helse, Ivareta og Norske kvinners sanitetsforbund et arrangement i anledning Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober.



Finn Audun Haarstad er bruker av Dagsenter psykisk helse ved Rauma Helsehus. Her lager de felles måltider, har hobbyaktiviteter, trener og går turer sammen. Finn Audun forteller at han også er styremedlem i Mental Helse, og er glad for at psykisk helse blir satt på agendaen.