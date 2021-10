Nyheter

Personen som døde, var fullvaksinert, skriver Romsdals Budstikke.

– Dette viser at det fortsatt er et farlig virus, og at vaksine ikke nødvendigvis gjør at vi er trygge, sier kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde kommune til avisa.

Dødsfallet er det første koronarelaterte dødsfallet i Molde gjennom pandemien.