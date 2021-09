Romsdalsmartnan sitter i ryggraden vår som en arv fra en svunnen tid

Nyheter

Det er evigheter siden Romsdalsmartnan hadde en livsviktig og samfunnsbyggende posisjon som handelsmarked for hele regionen. I dag finnes det knapt et eneste menneske som husker den tida da fattige gudbrandsdøler kom nedover dalen med hester som skulle selges, eller med tomme kløver med plass til fiskemat som skulle kjøpes. Og hvem husker kremmerne og fiskerne fra sunnmøre som rodde og seilte fjordene ut og inn for å få avsetning på varene de hadde produsert i fabrikker og verksteder?