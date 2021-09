Så lenge må barn og unge vente på psykisk helsehjelp

Nyheter

(Rbnett) Status for økonomi, ventetider og andre tilhøve i helseføretaket for dei siste fire månadene, er mellom sakene til styremøtet onsdag 22. september. Saksframlegget viser at Helse Møre og Romsdal har god kontroll på økonomien, medan dei ikkje har fått til å kutte ventetidene nok.