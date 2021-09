Slik ser Mørebenken ut etter at 98,4 prosent av stemmene er telt

Nyheter

Når klokka har passert midnatt på valgkvelden, og over 98 prosent av stemmene i Møre og Romsdal er telt opp, så ser mandatfordelingen slik ut:

Arbeiderpartiet får inn Per Vidar Kjølmoen og Åse Kristin Ask Bakke.

Fremskrittspartiet får inn Sylvi Listhaug og Frank Sve.

Senterpartiet får inn Jenny Klinge og Geir Inge Lien

Høyre får inn Helge Orten.

SV får inn Birgit Oline Kjerstad.

I øyeblikket er Senterpartiet nærmest å miste et mandat, mens Høyre er nærmest å vinne et. SV ligger an til å få et utjevningsmandat.

Slik stemte Møre og Romsdal (resultat etter 98,4 prosent opptelt)

Fremskrittspartiet 22,3 Arbeiderpartiet 20,2 Senterpartiet 17,5 Høyre 16,3 SV 6,1 KRF 5,3 Rødt 3,3 Venstre 2,8 MDG 2,4 Demokratene 1,2 Industri og Næringspartiet 0,7 Partiet de Kristne 0,6 Pensjonistpartiet 0,5 Helsepartiet 0,2 Partiet Sentrum 0,2 Alliansen 0,1 Liberalistene 0,1 Folkeaksjonen Nei til mer bompenger 0,1