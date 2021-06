Stor interesse for triathlon: – Etterspørselen er stor

Nyheter

Under årets Fjellfestival i juli går Trollveggen Triathlon av stabelen, med forbehold at koronasituasjonen ikke blir verre. Gunnhild Westby Digernes i Norsk Fjellfestival forteller at årets arrangement ble fulltegnet med en gang.

– Det er 200 deltakere som har meldt seg på. Det er stor etterspørsel og vi har folk på venteliste. Det er veldig kjekt å se at arrangementet er så populært, sier hun til Åndalsnes Avis.

Konkurransen ble arrangert for første gang i 2009. Konkurransen starter med 1200 meter svømming, 34 km sykling med 750 høydemeter etterfulgt av 5,7 km løping med 750 nye høydemeter. Trollveggen Triathlon foregår i Reinheimen nasjonalpark og Trollstigen landskapsvernområde.

Deltakerne som er påmeldt, kommer fra hele landet.

– Det har vært stor interesse for dette siden oppstarten. Det er et spektakulært triatlon og det virker som folk er utsultet på konkurranser. Mange har ikke fått konkurrert på et halvannet år og da er det kjempekjekt å kunne få arrangere noe slik igjen, sier hun.

Westby Digernes forteller at de er spente på hvilke tiltak som vil gjelde den 10. juli.

– Om vi kommer oss til trinn 3 i gjenåpningsplanen, kan det se ut som vi kan arrangere noenlunde som normalt så lenge vi følger de restriksjonene som gjelder. Dette vil nok i størst grad påvirke publikum i sentrum og startområdet for deltakerne, sier hun.

Hun forteller videre at arrangementet har vært veldig populært blant lokalbefolkningen og publikum, som tidligere år har vært flinke til å stille opp å heie.

– Det er det som blir mest utfordrende, hvordan vi skal dele opp sentrum i forskjellige plasser hvor folk skal stå og at vi samtidig opprettholder smittevernet. Det er vanskelig å planlegge i dag og ting kan endre seg, men vi må være fleksibel. Heldigvis har vi mange frivillige som stiller opp og som kan hjelpe til å ha kontroll.