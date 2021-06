Nyheter

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har nå vern av nye naturreservat ute på høring. Ett av områdene som foreslås er et 439 dekar stort område på Lerheim. Området det er snakk om, og som ligger på privat grunn, omfatter et belte med edelløvskog – over granplantefelt nordover fra Lerheim, på vestsida av Kollen.