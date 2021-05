Klok av skade, til helgas storinnrykk er hun bedre forberedt enn noen gang

Nyheter

- På «himmelspretten» i fjor hengte jeg lapp på døra her, om at resepsjonen ble betjent noen timer på kveldstid. Og så reiste jeg på barnedåp i Rødven. Men vi måtte skynde oss heim for å åpne resepsjonsdørene, og den helga brukte jeg alle rundt meg for å få det til å gå rundt. Så gale tatt på senga var jeg, forteller Inger Setnes og ler.