– Fint å kunne gi noe tilbake til raumasamfunnet

Stig Arild Pettersen føler seg så godt mottatt i lokalsamfunnet etter at han i fjor «gikk inn for landing i Isfjorden», at han nå gir Rauma folkebibliotek et eksemplar av sin bok om Erling Lorentzen i gave.