Mener MUM-spørringen hopper bukk over noe helt essensielt: – Dette er en kampanjemåling

(rbnett.no) Etter å ha lest resultatene fra meningsmålingen aksjonen Molde Uten Møreaksen (MUM) la fram fredag formiddag, holder daglig leder Harald Espeland i Møreaksen fast ved at undersøkelsen ikke er representativ for Møre og Romsdal, fordi det er innbyggere i utvalgte kommuner som har blitt spurt, ikke folk i alle kommunene.