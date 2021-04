Ingen fryser mer enn Arnfinn

Nyheter

Arnfinn Stavem heter han, mannen som henter søppelet vårt og står bak på renovasjonsbilen i alt slags vær. Det har han gjort i over 16 år siden 1. mars i 2005. Og Arnfinn har på ingen måte tenkt å slutte. Han forteller at han både trives og er glad i jobben sin og at han har planer om å fortsette med dette helt til han en gang blir pensjonist om mange, mange år.