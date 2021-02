Følg kommunestyret direkte her fra klokka 14

Nyheter

Møtet går som digitalt møte, og blir strømmet. Du kan følge hele møtet her.

Den komplette sakslisten finner du her.

Blant sakene politikerne skal behandle er blant annet tilstandsrapporten for barnevernet. Barnevernet melder om flere og alvorligere saker, høy arbeidsbelastning for de ansatte og økonomisk merforbruk. I tillegg skal kommunestyret blant annet gjøre en prinsippavklaring over hvor mye penger kommunen skal bruke på å forskuttere spillemidler i påvente av utdeling, og det blir flere omrokkeringer blant de folkevalgte etter blant annet grensejusteringen.

Sendingen produseres av Rauma kommune.