Nyheter

Psykiatrisk sjukepleier for barn og unge i Rauma kommune, Audhild Mølmen, priser seg lykkelig for at smittesituasjonen i Rauma er stabil. Etter den første lange perioden med koronasmitte, og stengte skoler, så hun og kollegene på helsestasjonen i kommunen, at det var noen barn og unge som traff noen få venner, andre hadde ikke truffet noen fysisk. Hun er glad for at elevene får være på skolen nå, det ivaretar sosial kontakt og hverdagsstruktur, mener hun.