Forsker skeptisk til nytteverdien av Smittestopp-appen

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) mandag viste at litt over 217.000 personer så langt har lastet ned helsemyndighetenes nye smittesporingsapp siden lanseringen 21. desember. 114 personer har meldt seg smittet.

Det imponerer ikke Sintef-forsker Frode Strisland.

– Appen kan slumpe til å detektere noen tilfeller, men sannsynligvis ikke så mange, sier han til Klassekampen.

Strisland mener to tredeler av oss aktivt må bruke appen når vi beveger oss ute, om den skal hjelpe i et folkehelseperspektiv.

FHI sier at de er forberedt på at det kan ta en stund å etablere bruken av den, men at de ønsker at langt flere både har appen på telefonen sin, og aktiverer den. FHI mener at også ved lavere nedlasting har appen nytteverdi.

