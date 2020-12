Fikk fullt medhold: – Endelig kan vi avslutte saken og legge den bak oss

Nyheter

Styreleder Fred Husøy i Norsk Tindesenter Eiendom AS smiler bredt når vi møter ham utenfor Tindesenteret tirsdag ettermiddag. For dette var en god førjulsgave som gjør at Tindesenteret kan driftes som opprinnelig planlagt. Men han legger ikke skjul på at det er utrolig godt å få bekreftet på at de gjorde rett da de ba om fradrag for moms for klatreveggen.