Høie: Vi går inn i julen med lavere smitte enn våre europeiske naboer

– Vi går inn i julen med lavere smitte enn våre europeiske naboer. Mens vi løper i butikkene for å kjøpe de siste julegavene, opplever folk i andre land at butikkene er stengt. Mens vi pakker koffertene for å besøke de vi er glade i, opplever de at det er forbudt å reise på besøk til sine kjære, sier Høie.

Mange europeiske land har innført svært strenge restriksjoner gjennom julen. I mange av landene vil disse tiltakene vare til langt etter nyttår.

Høie sier at for å unngå et slikt scenario her i Norge, må alle sørge for å holde god avstand i julen og begrense antallet man er sammen med.

