Ellevill operasjon for å få opp spesialgravemaskin:

Nedgravd i arbeid på Nesaksla

To mekanikere holdt på i to dager for å demontere ei klatregravemaskin. Så ble den fløyet i deler opp til Nesaksla, før det gikk med to arbeidsdager for å sette delene sammen igjen.