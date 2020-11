Ble nedstemt i fylkesutvalget om ferjetilbudet

Nyheter

Under tirsdagens møte i Fylkesutvalget ble kuttene for ferje- og hurtigbåttilbudet i fylket tatt opp. Som Åndalsnes Avis tidligere har skrevet, er det foreslått fra fylkeskommunedirektøren, som Samferdselsutvalget også har vedtatt, å kutte i B-ferjetilbudet over Langfjorden i helgene utenom i sommermånedene. Dette vil tre i kraft fra 1. januar, 2021.