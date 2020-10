Gjør klar for fiberutbygging: - Dette er god distriktsutvikling

Nyheter

Rauma kommune og Rauma Energi inviterte sist fredag lokalavisa til Søvika. De ville fortelle at kommunen i fjor fikk tilskudd på nesten 800.000 kroner for å bygge ut fiber til de 36 husstandene i området og at Rauma Energi Bredbånd har fått anbudet og er klar til å bygge ut.