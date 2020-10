Aktivitetssenter for Hollywood

Nyheter

Mens gjengen fra "Mission Impossible" var på besøk i Rauma, fikk de også tid til å se hva kommunen vår har å by på. Særlig skuespillerne Haley Atwell og Pom Klementieff, som begge har roller i filmen, var aktive med å dele bilder fra hva de gjorde på fritida på Instagram. De har begge to over 1,3 millioner følgere på Instagram, og her har de delt villig vekk bilder fra Rampestreken, på tur opp Nesaksla, og fra klatreveggen på Tindesenteret.