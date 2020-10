Peder ble norgesmester

Nyheter

– Jeg er godt fornøyd med både tiden og prestasjonen. Jeg hadde bedre flyt nå enn da jeg løp samme distanse på Hareid for en måneds tid siden. Fortere gikk det også ettersom jeg ble klokket inn til en tid på Jessheim enn den jeg hadde i årets første halvmaratonløp. Det skyldes i all hovedsak at formen er bedre nå selv om løypa det var en flatere løype i NM. På Hareid var det en god del bakker som måtte forseres, sa Ringdal etter at han hadde blitt norgesmester.