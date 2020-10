Nyheter

Oslo-baserte Lokalbrygg AS søkte om salgsbevilling i Rauma kommune. Lokalbrygg AS har et konsept hvor salget av alkoholholdig drikke gruppe 1 (inntil 4,7 volumprosent alkohol) skal foregå på internett, med utlevering i post i butikk, på samme måte som når Vinmonopolet leverer varer til post i butikk.