Snart blir Leo Skiri Østigård historisk

Leo Skiri Østigård er i ferd med å skrive idrettshistorie i Rauma. Når han blir tatt ut på det norske herrelandslaget i fotball, er han den første fotballspilleren fra kommunen som får spille landslagsfotball på A-lagsnivå.

Akkurat nå står 20-åringen på terskelen til en plass i midtforsvaret, noe Norges assistenttrener Per Joar Hansen bekrefter i intervjuet med Åndalsnes Avis. Derfor må ingen bli overrasket om landslagstrener Lars Lagerbäck leser opp Leo Skiri Østigårds navn når han mandag offentliggjør troppen som er tatt ut til kampen mot Serbia 8. oktober i omspillet om EM-plass for mesterskapet i fotball neste år.

Leo Skiri Østigård veldig nær A-landslaget Aldri har Leo Skiri Østigård vært nærmere A-landslaget enn han er nå.

Leo Skiri Østigård har gått gradene, fra aldersbestemt fotball på Øran i ÅIF til Molde. Derfra til Viking, før den engelske Premier League-klubben Brighton så potensialet i midtstopperkjempen og kjøpte ham.

Men i Brighton var han for fersk til å få spille på A-laget, og de lånte ham ut til tyske St. Pauli på tysk nivå to. Nå er han på utlån til Championship-klubben Coventry City. Der får han tillit, og storspiller for tida.

Seriøsitet og hardt arbeid, kombinert med et sjeldent vinnerinstinkt og eventyrlig tro på seg sjøl, har vært Leo Skiri Østigårds oppskrift. Og når vi vet at han har vært innom alle aldersbestemte landslag siden U16 i 2015, og har notert seg for 49 kamper med det norske flagget på brystet og ni landslagsmål, ser vi en spiller som tar steg for steg mot toppen.

Selv om A-landslagsspill blir et karrieremessig høydepunkt for Leo, er et eventuelt uttak på mandag bare et steg på vegen videre mot toppen. Nå handler det om å bli et naturlig førstevalg i Norges midtforsvar.

Vi håper å høre navnet hans blant Lars Lagerbäcks utvalgte. Og skulle han ikke bli tatt ut i troppen denne gangen, er vi ikke i tvil om at han om ikke lenge er norsk A-landslagsspiller.