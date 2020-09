Damplokomotivet til Orientekspressen er ikke ekte

Nyheter

Det kommer fram av et brev til Jernbanedirektoratet fra linjeprodusent Per-Henry Borch i Truenorth Norway som Åndalsnes Avis har fått tilgang til.

Her kommer det fram at Truenorth Norway AS sammen med britiske Jupiter Spring Productions Ltd har konstruert en kopi i full størrelse av et damplokomotiv med kullvogn som skal brukes som filmrekvisitt. Det skal brukes på Raumabanen mellom Åndalsnes og Bjorli for filminnspilling. Dette er altså det samme loket med kullvogn som ankom Åndalsnes med skip i forrige uke.

Det kommer også fram av brevet at damplokomotivet heller ikke vil dra vognene til Orientekspressen på egen hånd. I stedet vil det bli skubbet eller dratt av diesellokomotiv for å få det til å se ut som at det er damplokomotivet selv som drar toget.

Dette stemmer også godt med observasjoner gjort av Orientekspressen på Raumabanen, der to diesellokomotiver har vært i sving for å dra toget oppover bakkene.

De to lokomotivene som egentlig drar Orientekspressen langs Raumabanen er NSBs gamle Di3 642 og Bane NORs gule Di3 628. Den røde 642 er et ellers ganske kjent syn på Raumabanen, da det i dag eies av Jernbanemuseet, og brukes til å trekke museets stålvogner.

628 eies av Bane NOR, tidligere Jernbaneverket, og brukes til vanlig som arbeidslokomotiv og til snøbrøyting.