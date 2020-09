– Bør følge dagens trasé

Nyheter

Terje Tovan har i et intervju til Romsdals Budstikke tatt til orde for at E136 mellom Ålesund og Dombås bør legges utenom Åndalsnes. Han snakker varmt om Nye Veier AS sitt forslag om å legge vegtrase direkte fra Måndalen via Isterdalen, og utløp ved Trollryggen i Romsdalen.