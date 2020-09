– Stopp motorveggalskapen

Nyheter

(Rbnett.no): Arne Nævra er kjent for tv-seerne som en av landets fremste naturfotografer. Nå er han stortingsrepresentant for SV, og sitter i samferdselskomiteen. Torsdag ettermiddag besøkte han Rauma, med klar støtte til ordfører Yvonne Wold om å si nei til å la Nye Veier AS få bygge ny E136 utenom Åndalsnes.