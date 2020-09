Nyheter

Kyrkjeverje Magny Landre slår fast at det no berre er asfaltering som står att før ein ny parkeringsplass er ferdig ved gravplassen på Holmemstranda. Og ho legg ikkje skjul på at ho er glad for endeleg å ha fått gjennomført noko det har vore spørsmål om i fleire tiår. Bakgrunnen har vore ein svært vanskeleg parkeringssituasjon, særleg i samband med gravferder der besøket har vore stort.