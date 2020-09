Orientloket er på norske skinner

Nyheter

Mandag kveld ankom et britisk damplokomotiv Åndalsnes med den finske fraktebåten «Bore Bay». Det er her for å brukes under innspillingen av «Mission Impossible 7» på Raumabanen, der det skal være trekkvogn for Orientekspressen.

Tirsdag formiddag ble loket, sammen med den medfølgende kullvogna, forsiktig losset av de britiske trailerne de ankom med natta før, og over på norske skinner på Tindekaia.

Transporten av henholdsvis loket og kullvogna ble gjort av to britiske transportselskaper som spesialiserer seg på frakt av ekstra tung last, S. A. Smith - the Specialist fra Bedfordshire på østsiden av England, og Cook Transport fra Dorset i sørvest-England.

– Historisk

Ifølge togentusiast Leif Johnny Olestad har et damplokomotiv av denne typen aldri før vært på norske skinner.

– Det er historisk. For første gang er et slikt lokomotiv på norsk jord, sier han til Åndalsnes Avis.

Ifølge Olestad skal loket være et britisk damplokomotiv av typen BR Standard Class 7, bedre kjent som «Britannia-klassen». De ble produsert mellom 1951 og 1954, og det bare fins to igjen av dem i verden i dag.