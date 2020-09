Satte opp skjerming: – Har tatt seg til rette

Nyheter

Et omfattende arbeid for å skjerme mot innsyn ble i forrige uke gjort på brua over jernbanen og nedover mot det første krysset på Øran på fylkesveg 64. Men allerede før helga ble det klart at denne skjerminga var gjort mye mer omfattende enn det var gitt tillatelse til. Skjerminga er utført av firmaet Ramudden på oppdrag fra filmprosjektet Mission Impossible.