– Ved utgangen av august nå er det ingen kommuner er i akutt mangel på smittevernutstyr og kun et fåtall som rapporterer at de har lager for mindre enn tre ukers forbruk, sier Guldvog.

Han deltok onsdag på en pressekonferanse om myndighetenes koronahåndtering.

(©NTB)