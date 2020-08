Nyheter

(Driva): De var begge til stede under fredagens 50-års markering av Mardøla-aksjonen. Trygve Siira forteller at han var 17 år og var i Eikesdal for å hjelpe onkelen Halvor Reitan med slåttonna da det ble kjent at mange skulle samle seg for å demonstrere mot utbygginga.