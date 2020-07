John og Olaug har to millioner bier: - Det er en merkelig og fascinerende verden

Nyheter

Onsdag i forrige uke gjorde John og Olaug Dale i Isfjorden en jobb de bare gjør to ganger i året - nemlig å slynge honning.

- Dette er ei sentrifuge, som vi setter honningtavlene oppi. Først må vi skrelle av voks som ligger som et beskyttende lag over honningen. Så setter vi tavlen inn i en maskin med nåler, som stikker opp og myker opp honningen så den blir lettere å slynge. Så går tavlene oppi sentrifugen. Der slynges honningen ut av tavlene, forklarer John.

Derfra renner honningen ned i en bøtte, og så går ferden videre til en ny maskin, der honningen siles.

- Det er mye arbeid, og vi holder på hele dagen når vi slynger honning. Det er noen hundre rammer som skal skrelles, slynges og siles. Men dette er ingenting, den største jobben er den vi har ute med biene gjennom hele året, sier Olaug.

Kortreiste julegaver blir mer og mer populært – Jeg tror det er en del honning under juletrærne i Rauma i år, smiler John Dale.

Isfjordshonning

De to holder på med bier på sjuende året, og produserer "Isfjordshonning" som det er mulig å kjøpe lokalt. Totalt har de to millioner bier, og de forteller at det bor omtrent 70.000 bier i en såkalt "god kube":

- Vi begynte egentlig fordi det var en arbeidskollega av John som skulle flytte, sier Olaug, og John utdyper:

- Møre og Romsdal er et litt spesielt fylke. Møre og Romsdal, Nordland og Troms er de siste regionene i verden som ikke har sjukdom på biene. Her er det sjukdomsfritt. Derfor er det lov til å føre bier ut av Møre og Romsdal, men det er ikke lov å føre dem inn igjen. Når min kollega skulle flytte, så kom hun inn på kontoret mitt en dag, og spurte om jeg ville overta biene hennes. "Jau", svarte jeg. "Jeg kommer med de i morgen tidlig klokka seks", svarte hun. Så da dro jeg hjem og fortalte Olaug at vi skulle få bier dagen etter, ler han.

Og slik ble det.

- Det er en merkelig og fascinerende verden, å drive med bier. Det er mye jobb, men det er også veldig spennende å følge med og lære om biene, sier John.

Lynghonning og sommerhonning

Isfjordshonningen produseres i to forskjellige typer - sommerhonningen som slynges i juli og lynghonningen som slynges i september.

- Bringebær og lyng, det er det som er favorittene til biene. Det er de to hovedplanene biene går etter. Mye av året har vi biene her i skogen i Isfjorden, men nå har vi biene ute ved kysten hvor det er mer lyng. Lynghonningen er helt annerledes - den har en kraftigere smak og er mye seigere. Så nå har vi bare noen få bier her hjemme.

- Hva synes naboene deres om biene da?

- Vi har hatt biene her utenfor huset, og naboene spør etter det. De ønsker å ha biene her, forteller Olaug.

Men de foretrekker å ha dem i skogen, i stedet for i hagen:

- Det beste er å ikke ha biene her. Biene, de skal liksom borti alt mulig. Når vi holder på med utstyret her, for eksempel i garasjen, og så får du plutselig 20.000 bier inn... Ja, det er ikke noe særlig, ler John.

Ikke ferdig

Det er ikke mulig å si før de er ferdig, hvor mange glass det blir av Isfjordshonningen i denne runden.

- Et par-tre hundre kilo blir det nok. Men det kommer an på været, tilgangen på mat for biene. Vi trodde ikke det skulle bli så mye på grunn av den sene vinteren i år. Men det ser ut som det har blitt veldig bra, sier Olaug.

Som birøktere er de mer enn gjennomsnittlig opptatt av værmeldingen:

- Vi ser på Yr 24 ganger for døgnet! I tillegg til at det påvirker mengden honning, så skal det for eksempel ikke være regn når vi steller biene. Da blir biene sure. Så det er veldig væravhengig, det vi driver med, forklarer John.

Populær honning

John og Olaug forteller at det er tre-fire stykker til som driver med bier i kommunen.

- De fleste driver jo bare med produksjon for eget forbruk. Men det er veldig kjekt at vi blir flere, og vi prøver å gi råd til de som vil starte opp. Det er trivelig å kunne dele erfaringer og diskutere ting, sier Olaug.

Og Isfjordshonningen har blitt populær:

- Vi har mange som kommer å kjøper honning på døra, og vi er med på forskjellige marked. Folk sier den er god, og vi får gode tilbakemeldinger!

Men enda må kundene vente litt på årets sommerhonning. For selv ikke når honningen er slynget og silt, er arbeidet helt i mål:

- Nå skal vi røre honningen fem minutt morgen og kveld, i mellom en og to uker. Når vi ser hvite streker, en marmorering, i honningen, så vet vi at den er ferdig!