Feiret 80 år med tur over Romsdalseggen

Det forteller Per Arvid Humberset til Åndalsnes Avis. Den spreke jubilanten feirer 80 år på tirsdag, og for å markere anledningen tok han, Elin Røkke og Jan Falkenhaug en tur over Romsdalseggen, fra Vengedalen og ned på andre sida på Åndalsnes. Åndalsnes Avis møter dem nede ved bautaen ved foten av Nesaksla når de kommer ned søndag ettermiddag. Da har de vært på tur siden tidlig på formiddagen.