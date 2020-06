LOs sommerpatrulje fant ingen feil i Rauma

Nyheter

Iselin Blakkestad forteller at mange skal ha sommerjobb i år, men det er få som er klar over rettighetene sine. På tross av dette fant LO ingen feil på noen av de 19 bedriftene de besøkte på Åndalsnes.

Men bevisstgjøring er fremdeles viktig, noen blir til og med overrasket når de får vite om rettighetene sine.

Arbeidskontrakt viktig

Blakkestad forteller at det er færre en vanlig som har sommerjobb. Ikke alle ungdommer tørr ikke å pirke i kontraktene sine, da de er redd for å miste jobben om de setter krav. Her kan LO hjelpe dem.

Blakkestad sier videre at arbeidskontrakt er noe folk må passe på. Enkelte vet ikke at den er lovpålagt, andre ønsker heller ikke arbeidskontrakt siden det bare er en sommerjobb. Blakkestad oppmuntrer også foreldrene til å passe på at barna har en god arbeidskontrakt.

Bevisstgjøring

18- åringen Elise Stokken er med på årets sommerpatrulje, og ønsker at flere skal engasjere seg for sine rettigheter. For henne er LO prinsipielt viktig og hun ønsker å være med å bevisstgjøre andre. Hun mener at det er noe symbolsk ved å ha en sommerpatrulje og ved deres tydelighet vil arbeidsgivere selv ta initiativ til å sørge for gode arbeidsplasser og arbeidsforhold. At folk skal trivsel på jobb, både arbeidsgivere og for arbeidstakere, er viktig for Elise.

– At arbeidstakere har det godt på jobb har mye å si for en selv som person.

Ordfører Yvonne Wold er også enig i at bevisstgjøring er viktig og gjennom synligheten i gata kan ungdom få hjelp og støtte fra LO.

– LO sin sommerkampanje har vært viktig i Rauma i alle år, også i år, forteller hun.



Hva gjør LO?



Hvis LO får inn tips om brudd på arbeidsmiljøloven drar de på bedriftsbesøk og snakker med daglig leder. Deretter ber de om et intervju med arbeidstaker, for så å rapportere tilbake til daglig leder.

På grunn av korona er muligheten for bedriftsbesøk, innskrenket. Da blir fote telefonene løsningen. Smittevern er noe LO tar på alvor. Blakkestad ønsker også å vektlegge at de ikke er ute etter å ta folk, men heller å informere.

– Vi er ikke ute etter å true oss inn døra for å snakke med noen. Vi er ute for å informere og gi informasjon, som både bedriften og de ansatte trenger.

Det var en gladmelding for LO at de ikke fant noe feil på Åndalsnes. Noen bedrifter hadde det så travelt at de ikke hadde mulighet for å ta imot besøk. Når de utenlandske turistene er borte, ferierer heller nordmenn her.

-God vilje blant bedrifter i Rauma til å legge til rette

Yvonne Wold har vært med LO på bedriftsbesøk tidligere og forteller at bedriftene i Rauma er villig til å strekke seg langt. Bedriftene ønsker å legge til rette og er glade for tips til hvordan de skal følge lovverket på en god måte.

– Det er mye hensyn å ta for en arbeidsgiver, så det er ikke så lett å ha kontroll på alt, sier hun.

Det er mye lovverk og deler av den kan være utydelig. Et eksempel kan være reglene for pause, der både varighet av skift og alder spiller inn.