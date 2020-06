Kombicamp feirer 10 års jubileum med ny vri: – Avslutningsfest i sentrum

Nyheter

Uke 26 i juni braker det løs igjen – for tiende gang.

– Ja, vi hadde mange fine planer, men det var lenge tvil om vi kunne gjennomføre i år. Men så åpnet det plutselig opp og vi måtte hive oss rundt. Vi kom litt bakpå med planleggingen, men vi har fått laget et program som er litt mer ute enn vanlig, sier Gro Malones.

Som hun sier, så har ingen av deres arrangement noen gang hatt større grupper enn på 20, og hvert år har de holdt til inne på Åndalsnes ungdomsskole, pluss noen uteturer i området.

Vise seg frem i sentrum

– Det som er nytt i år, er at vi legger avslutningsforestillingen her på paviljongen foran rådhuset, i stedet for på ungdomsskolen. Jeg tror det blir artigere for de unge å få vist hva de har gjort til flere, sier Malones.

For ti år siden satt hun og Filip Eidsvåg på Rauma kafé og planla den aller første Kombicampen.

– Det var egentlig min manns idé. Han hadde sett noe lignende i en Disney-serie. Siden vi var her på ferie uansett, fant vi to ut at et samarbeid om å gi ungdommen et tilbud, utenom idrett, som var faglig sterkt, kunne vært moro å få i stand, sier Malones.

– Det som trigger meg er å jobbe på tvers med dans og musikk. At ungene kan få prøve seg på alt, slik at de ser sammenhengen, sier Eidsvåg.

Dans, musikk, kunst og lek

– Men vi visste ikke da hva vi gikk til, smiler Malones og forteller at det var kun de to i starten- og bare dans og musikk på programmet.

– Så fikk vi inn flere og etablerte tre grupper med forskjellige aktiviteter; streetart med tegning og animasjon, diverse kunst og keramikk og i år vil vi fortsette med det vi også hadde i fjor, idéfabrikk- kreativ utfoldelse, med kjemiske forsøk og alt det som er gøy, forteller Malones.

Marita Gjerde og Sigrun Alnes skal lede idéfabrikken. De er lærere, som har slike ting på timeplanen, ifølge Malones.

Hemmelig aktivitet

– Det vi også har erfart i løpet av disse ti årene, er at deltakerne trenger en pausedag. Tidligere har det vært en turdag. I år har vi en liten hemmelighet satt av til den dagen. Vi skal teste ut ett nytt tilbud i Rauma, smiler Malones.

Til tross for usikkerheten om det ble Kombicamp i år, er det mange som har meldt seg på.

– Men det er noen plasser igjen, sier Malones.

– Blir det ti år til eller?

– Ja, tror det. Ingen grunn til å slutte, smiler de to.