Politiet vil ha slutt på børning og støyende, uaktsom kjøring

– Vi har en formening om hvem som gjør dette, men for å opprette sak må vi selv observere hendelsen eller få opplysninger av publikum som er tilstrekkelig for å identifisere bil og fører, sier Rauma-lensmann Vebjørn Bale. – Hvis folk har observasjoner av tid og sted og et registreringsnummer, så vil vi gjerne ha det. Alle har en smarttelefon; film det – det er gull verdt for politiet. Ring 02800 for å melde, er oppfordringen hans.