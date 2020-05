Person tatt av snøskred på Blånebba – kom seg uskada ut

Nyheter

Klokka 13.04 Kristi Himmelfartsdag melder politiet i Møre og Romsdal på twitter at det har gått et snøskred på Blånebba. Politiet fikk også melding om at en person ble tatt av skredet. Vedkommende meldte selv fra til politiet like etterpå, og fortalte at han var uskadet og selv ville ta seg ut av området.

#Rauma #Blånebba. Melding fra vitner om snøskred, og at en person er tatt. Vedkommende som er tatt meldte like etter om at det har gått bra, og at han selv vil ta seg ut av området -uskadet. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) May 21, 2020

Ifølge varsom.no er det fremdeles faregrad 3, betydelig snøskredfare i Romsdal. Varselet er som følger:

«Varme på dagtid vil auke sig og vassmetting i snødekket og gi sjanse for våte flakskred i alle hengretningar i høgda. Størst sjanse på ettermiddag og kveld. Skred kan bli store og i kjente skredbaner kan skred gå langt. Våte laussnøskred er aktuelt i i solvarmen også i lågare deler av fjellet. Ved sigesprekker er det forhold for glideskred heile døgnet. Det er mykje og store skavlar i fjellet, desse får no varme og kan knekke og dra med seg snø i henga under.»