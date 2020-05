Nyheter

– Det er positivt med utviklinga vi er i; det er fall i smittetilfeller og det lempes på restriksjonene. Det gjør det enklere å drive kafé med én meter i stedet for to meter mellom gjestene, sier hun. Og for å være trygge, har de bedt bedriftshelsetjenesten komme for å vurdere Sødahlhusets smitteverntiltak.