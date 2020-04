Feira oppstart med flagg

Nyheter

Det seier leiar Gry Elise Staurset ved Innfjorden barnehage. Sola skein, temperaturen var god og fjella kvita då barnehagen vart opna att etter å ha vore koronastengt i over fem veker. Og for skikkeleg å gjere stas på dagen var flagget på topp i flaggstonga og fleire balkongflagg var med på å markere at dette var til stor glede for mange.